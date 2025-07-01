Психолог предупредила о семейных скандалах из-за 12-дневных новогодних каникул

В январе 2026 года россиян ждут 12-дневные новогодние каникулы. Однако, как отметила в беседе с «Постньюс» психолог Надежда Шукшина, такой долгий отдых может негативно отразиться на семейных отношениях, провоцируя конфликты.

По её словам, это может грозить тем, кто не умеет планировать собственное время. Люди будут расстроены, что 12 дней потрачены впустую, и это приведёт к ссорам с домочадцами. Чтобы не портить отношения с родными, Шушкина посоветовала грамотно распланировать свои занятия: это обеспечит хороший отдых на всё время.