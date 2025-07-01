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1 июля, 07:08

В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней

Минтруд представил проект производственного календаря на 2026 год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia Petrosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia Petrosyan

Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год — документ опубликован для общественного обсуждения. Согласно предложению, россиян ждёт сразу 12 дней отдыха на Новый год и несколько трёхдневных уикендов в течение года.

«Благодаря переносу выходных, совпадающих с праздничными днями, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Он отметил, что цель переносов — оптимизировать баланс между трудом и отдыхом, а также объединить праздничные и выходные дни в более длительные перерывы.

План выходных дней на 2026 год:

  • Новогодние каникулы: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — 12 дней подряд
  • Февраль: трёхдневные выходные с 21 по 23 февраля
  • Март: с 7 по 9 марта — отдых в честь Международного женского дня
  • Май: отдыхаем дважды по 3 дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая
  • Июнь: День России принесёт выходные с 12 по 14 июня
  • Ноябрь: 4 ноября — День народного единства, выходной выпадает на среду

Также Минтруд уточнил, что в новогодние каникулы 2027 года россияне вновь начнут отдыхать с 31 декабря. Окончательное решение о переносе выходных примет Правительство России.

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Мария Любицкая
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