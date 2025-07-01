В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней
Минтруд представил проект производственного календаря на 2026 год
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Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год — документ опубликован для общественного обсуждения. Согласно предложению, россиян ждёт сразу 12 дней отдыха на Новый год и несколько трёхдневных уикендов в течение года.
«Благодаря переносу выходных, совпадающих с праздничными днями, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Он отметил, что цель переносов — оптимизировать баланс между трудом и отдыхом, а также объединить праздничные и выходные дни в более длительные перерывы.
План выходных дней на 2026 год:
- Новогодние каникулы: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — 12 дней подряд
- Февраль: трёхдневные выходные с 21 по 23 февраля
- Март: с 7 по 9 марта — отдых в честь Международного женского дня
- Май: отдыхаем дважды по 3 дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая
- Июнь: День России принесёт выходные с 12 по 14 июня
- Ноябрь: 4 ноября — День народного единства, выходной выпадает на среду
Также Минтруд уточнил, что в новогодние каникулы 2027 года россияне вновь начнут отдыхать с 31 декабря. Окончательное решение о переносе выходных примет Правительство России.
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