В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней

Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год — документ опубликован для общественного обсуждения. Согласно предложению, россиян ждёт сразу 12 дней отдыха на Новый год и несколько трёхдневных уикендов в течение года.

«Благодаря переносу выходных, совпадающих с праздничными днями, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Он отметил, что цель переносов — оптимизировать баланс между трудом и отдыхом, а также объединить праздничные и выходные дни в более длительные перерывы.

План выходных дней на 2026 год:

Новогодние каникулы: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — 12 дней подряд

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трёхдневные выходные с 21 по 23 февраля Март: с 7 по 9 марта — отдых в честь Международного женского дня

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Также Минтруд уточнил, что в новогодние каникулы 2027 года россияне вновь начнут отдыхать с 31 декабря. Окончательное решение о переносе выходных примет Правительство России.