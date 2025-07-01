Удлинённые выходные в 2026 году помогут россиянам и казне государства, заявила экономист
Экономист Литвиненко: Трёхдневные выходные повысят продуктивность россиян
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Представленный Минтрудом РФ календарь праздничных дней на 2026 год, предусматривающий удлинённые выходные в феврале, марте, мае и июне, может послужить катализатором для возобновления дискуссий о сокращении рабочей недели. Экономист Инна Литвиненко в беседе с «Постньюс» подчеркнула, что четырёхдневный график работы в указанные месяцы способен положительно сказаться на росте производительности.
Стоит также отметить, что вопрос о введении постоянного дополнительного выходного дня уже поднимался в рамках эксперимента ещё до наступления пандемии CоVID-19. По словам Литвиненко, данная инициатива имела все предпосылки для успешного закрепления.
«Уже доказанный факт, что в течение дня человек способен максимум на четыре часа эффективной и безотрывной работы», — подчеркнула экономист.
По её словам, даже один дополнительный выходной день способен значительно поддержать государственную казну, стимулируя развитие развлекательной индустрии, гостиничного бизнеса, кинотеатров, торговых центров и транспортных услуг. Эти сферы будут функционировать в более активном режиме.
Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что календарь праздников составляется с максимальным балансом работы и отдыха, что позволит россиянам отдохнуть целых 12 дней в начале 2026 года благодаря переносу выходных. Однако пока остаётся неизвестным, будут ли в ведомстве проводить мониторинг показателей производительности после таких длительных выходных.
Ранее сообщалось, что проект праздничного календаря на 2026 год, разработанный Минтрудом, сулит россиянам не только впечатляющие 12 дней отдыха на Новый год, но и множество трёхдневных уикендов, равномерно распределённых в течение года.