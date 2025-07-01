Удлинённые выходные в 2026 году помогут россиянам и казне государства, заявила экономист

Представленный Минтрудом РФ календарь праздничных дней на 2026 год, предусматривающий удлинённые выходные в феврале, марте, мае и июне, может послужить катализатором для возобновления дискуссий о сокращении рабочей недели. Экономист Инна Литвиненко в беседе с «Постньюс» подчеркнула, что четырёхдневный график работы в указанные месяцы способен положительно сказаться на росте производительности.

Стоит также отметить, что вопрос о введении постоянного дополнительного выходного дня уже поднимался в рамках эксперимента ещё до наступления пандемии CоVID-19. По словам Литвиненко, данная инициатива имела все предпосылки для успешного закрепления.

«Уже доказанный факт, что в течение дня человек способен максимум на четыре часа эффективной и безотрывной работы», — подчеркнула экономист.

По её словам, даже один дополнительный выходной день способен значительно поддержать государственную казну, стимулируя развитие развлекательной индустрии, гостиничного бизнеса, кинотеатров, торговых центров и транспортных услуг. Эти сферы будут функционировать в более активном режиме.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что календарь праздников составляется с максимальным балансом работы и отдыха, что позволит россиянам отдохнуть целых 12 дней в начале 2026 года благодаря переносу выходных. Однако пока остаётся неизвестным, будут ли в ведомстве проводить мониторинг показателей производительности после таких длительных выходных.