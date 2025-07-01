«Лучше, чем в январе уши морозить»: В Госдуме призвали продлить выходные в мае в 2026 году

Депутат Госдумы Максим Иванов счёл спорным решение сделать в 2026 году 12-дневние новогодние праздники. По словам парламентария, из-за этого пострадают экономика РФ и гособоронзаказ. Вместе с тем россияне какое-то время будут «приходить в себя» после такого длительного отдыха.

«Конечно, экономике не будет пользы от таких длинных выходных. Мы общались с промышленниками, теми людьми, которые выполняют гособоронзаказ, — они сетуют на то, что смежники, к сожалению, в эти большие дни из-за того, что надо двойную оплату производить или повышенную оплату работникам, не всегда работают и поставляют запчасти и те материалы, которые необходимы для производства военной техники. 11 дней каникулы, потом ещё три-четыре дня люди будут в себя приходить после каникул», — подчеркнул депутат в беседе с «Газетой.ru».

Иванов пояснил, что праздничные дни лучше перенести на май. В этот месяц большая часть россиян отправляется «на огороды». По словам депутата, увеличение выходных в тёплое время года гораздо полезнее и приятнее, чем «морозить уши в январе». Также парламентарий предложил перенести часть зимних выходных на июнь, когда празднуется День России.

Что касается майских праздников, то длинные выходные весной позволят россиянам побыть с семьёй на свежем воздухе, выполнить все задачи на даче, увидеть первую грозу и ощутить тепло. Июньские выходные также могут быть продлены за счёт январских. В это время у многих семей отпуска, а у детей каникулы. В данный период можно выехать на дачу, на море или в тур выходного дня.

«Это намного лучше, чем в январе уши морозить. В конце концов у нас выходные для людей, а не люди для выходных», — подытожил Иванов.