Сексолог ответила, стоит ли ждать беби-бума после 12-дневных новогодних каникул в 2026-м
Сексолог Миллер: 12-дневные новогодние каникулы могут пойти на пользу демографии
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12-дневные новогодние каникулы могут пойти на пользу демографии России, считает сексолог Александра Миллер. В беседе с Life.ru она провела аналогию с пандемией, когда сидящие на удалёнке граждане «плодились и размножались». Однако пойдут ли такие длинные праздники на пользу семье — это вопрос.
Насколько семья выдержит эти праздники, вот это вопрос. Потому что, возвращаясь к нашей злополучной пандемии, можно проследить, что до неё многие не понимали, с кем живут. Семьи зачастую строятся, к сожалению, с теми людьми, которых мы не очень-то знаем. И такие пары, естественно, не выдерживают долгого нахождения вместе даже на отдыхе. Потому что не о чем разговаривать, потому что не могут соблюдать личные границы, не могут идти на компромиссы.
Миллер не исключает, что не все подобные семьи эмоционально выдержат такие длительные праздники.
Напомним, сегодня Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Из самого примечательного и приятного: россиян ждёт сразу 12 дней отдыха на Новый год и несколько трёхдневных уикендов в течение года.