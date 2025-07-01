Сексолог ответила, стоит ли ждать беби-бума после 12-дневных новогодних каникул в 2026-м

Насколько семья выдержит эти праздники, вот это вопрос. Потому что, возвращаясь к нашей злополучной пандемии, можно проследить, что до неё многие не понимали, с кем живут. Семьи зачастую строятся, к сожалению, с теми людьми, которых мы не очень-то знаем. И такие пары, естественно, не выдерживают долгого нахождения вместе даже на отдыхе. Потому что не о чем разговаривать, потому что не могут соблюдать личные границы, не могут идти на компромиссы.