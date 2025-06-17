Потеря продуктивности и выручки: В России призвали отменить длинные выходные в январе и мае

В России предложили отменить длинные январские и майские каникулы. Вместо этого можно ввести шесть сокращённых рабочих недели, в которых будет три трудовых дня. Такую инициативу выдвинул вице-президент общественной организации «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Газетой.ru».

Он уверен, что это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Выходные будут регулярными, и при этом бизнес сможет планировать деятельность без длительных простоев.

«Гибкие форматы — сокращённые недели, дополнительные выходные в низкозагруженные месяцы, адаптивные графики — уже стали частью трудовых моделей в ряде стран. Россия также может двигаться в этом направлении — с учётом своей специфики и уважением к культурным привычкам», — отметил Пищальников.

Хоть праздничные каникулы являются приятной передышкой для сотрудников, однако потери экономики могут достигать до 1% ВВП. Ведь когда компании «замораживают» свою деятельность на несколько дней, то теряют реальную выручку. А в условиях жёсткой конкуренции остановка может обернуться упущенной возможностью.

Пищальников отметил, что у многих членов коллектива появляется «постпраздничный синдром», который тормозит продуктивность. Ведь людям требуется от трёх до пяти рабочих дней, чтобы вернуться к прежнему ритму.