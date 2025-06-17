Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
Эксперт Подольская: Россияне будут работать шесть дней подряд в конце октября
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В связи с празднованием Дня народного единства и переносом выходных, в конце октября россияне будут работать шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября. Затем наступят продолжительные выходные. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября», — сказала Подольская в беседе с РИА «Новости».
Эксперт также сообщила, что выходной с субботы (1 ноября) переносится на понедельник (3 ноября). В связи с этим, рабочий день 1 ноября будет на час короче, так как 3 ноября является предпраздничным.
Каждый год 4 ноября в России празднуют День народного единства. Этот день напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польской интервенции, завершив длительный период Смутного времени в истории страны.
А ранее Life.ru рассказал, что на рабочем месте могут запретить пить чай. Сотрудников лишать этого великого удовольствия с чашечкой и печеньками. Полное право на запрет, которое касается правил поведения в офисе, есть у работодателя.