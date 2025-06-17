Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

В связи с празднованием Дня народного единства и переносом выходных, в конце октября россияне будут работать шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября. Затем наступят продолжительные выходные. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября», — сказала Подольская в беседе с РИА «Новости».

Эксперт также сообщила, что выходной с субботы (1 ноября) переносится на понедельник (3 ноября). В связи с этим, рабочий день 1 ноября будет на час короче, так как 3 ноября является предпраздничным.

Каждый год 4 ноября в России празднуют День народного единства. Этот день напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польской интервенции, завершив длительный период Смутного времени в истории страны.