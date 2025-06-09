Россиянам могут запретить пить чай на рабочем месте
Юрист Владимирова: Работодатель вправе запретить пить чай на работе
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Работодатели имеют право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Об этом сообщила юрист Ольга Владимирова. Она отметила, что такой запрет касается правил поведения в офисе.
«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте», — приводит комментарий специалиста РИА «Новости»
Владимирова объяснила, что такой запрет уместен, если работники могут покидать свои рабочие места во время обеда. Если же у сотрудника нет возможности поесть в другом месте, а за нарушение такого запрета ему грозит дисциплинарное взыскание, то такое ограничение, скорее всего, признают незаконным.
Юрист добавила, что согласно законодательству, в производственных помещениях запрещено принимать пищу. Для некоторых предприятий санитарные нормы также устанавливают требования по организации комнат для приёма пищи сотрудниками.
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