Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 04:26

Россиянам могут запретить пить чай на рабочем месте

Юрист Владимирова: Работодатель вправе запретить пить чай на работе

Обложка © Freepik / drobotdean

Обложка © Freepik / drobotdean

Работодатели имеют право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Об этом сообщила юрист Ольга Владимирова. Она отметила, что такой запрет касается правил поведения в офисе.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте»,приводит комментарий специалиста РИА «Новости»

Владимирова объяснила, что такой запрет уместен, если работники могут покидать свои рабочие места во время обеда. Если же у сотрудника нет возможности поесть в другом месте, а за нарушение такого запрета ему грозит дисциплинарное взыскание, то такое ограничение, скорее всего, признают незаконным.

Юрист добавила, что согласно законодательству, в производственных помещениях запрещено принимать пищу. Для некоторых предприятий санитарные нормы также устанавливают требования по организации комнат для приёма пищи сотрудниками.

HR-эксперт объяснил, как не попасть в рабство при устройстве на работу за границей
HR-эксперт объяснил, как не попасть в рабство при устройстве на работу за границей

Кстати, врачи предупреждают россиян об опасности выгорания на работе. Если вы чувствуете аномальное переутомление, недалеко и до физической болезни. Но не только: бывают ещё и ментальные состояния, при которых можно почувствовать усталость буквально от всего. Об основных признаках эмоционального выгорания читайте в материале Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar