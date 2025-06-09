Россиянам могут запретить пить чай на рабочем месте

Работодатели имеют право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. Об этом сообщила юрист Ольга Владимирова. Она отметила, что такой запрет касается правил поведения в офисе.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте», — приводит комментарий специалиста РИА «Новости»

Владимирова объяснила, что такой запрет уместен, если работники могут покидать свои рабочие места во время обеда. Если же у сотрудника нет возможности поесть в другом месте, а за нарушение такого запрета ему грозит дисциплинарное взыскание, то такое ограничение, скорее всего, признают незаконным.

Юрист добавила, что согласно законодательству, в производственных помещениях запрещено принимать пищу. Для некоторых предприятий санитарные нормы также устанавливают требования по организации комнат для приёма пищи сотрудниками.