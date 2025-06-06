HR-эксперт объяснил, как не попасть в рабство при устройстве на работу за границей

Российские специалисты чаще всего находят работу за границей в качестве преподавателей русского языка, IT-профессионалов, работников сферы обслуживания и линейного персонала. Об этом «Москве 24» рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян, комментируя недавние новости о туристах из Тайваня, которые попали в рабство, решив подзаработать за рубежом.

«Наиболее популярные направления — Белоруссия, Грузия, Армения, Казахстан, Турция. Есть и те, кто предпочитает Таиланд, Шри-Ланку. Только там иная специфика: обычно туда едут дауншифтеры, которые хотят сделать в карьере шаг назад, но ценят местную атмосферу спокойствия, духовного роста», – уточнил эксперт.

Мурадян подтвердил, что соискатели в некоторых странах могут столкнуться с мошенничеством, вплоть до трудового рабства. Наибольшую опасность, по его словам, представляют государства со слабой правовой защитой, такие как Ливия, Судан, Эфиопия, Египет и Мьянма. Однако случаи обмана встречаются и в ОАЭ, особенно в Дубае.

Эксперт отметил, что наиболее распространённый вид мошенничества — финансовый: работодатели обещают определённую зарплату, но, заставив сотрудника работать без договора, отказываются платить. Впрочем, россиянам, по мнению эксперта, такая угроза грозит редко. Граждане РФ обладают сильной правовой защитой на международном уровне, а их похитители, как правило, не имеют серьёзного влияния. Достаточно одного обращения в консульство, чтобы ситуация была быстро разрешена.

Чтобы избежать обмана, Мурадян рекомендует проверять цифровой след компании: отсутствие сайта, упоминаний в СМИ или негативные отзывы бывших сотрудников должны насторожить. Также тревожными сигналами являются выплата зарплаты «в конверте», отказ от заключения трудового договора или включение в него кабальных условий, например, необоснованных штрафов.