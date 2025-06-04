На два фронта: Стало известно, сколько россиян имеют подработки

В России в настоящее время вырос спрос на подработки. Многие сотрудники ищут дополнительные проекты и трудятся в свободное от основной работы время. Треть граждан РФ (32%) могут похвастаться, что имеют подработку, а то и не одну.

По словам опрошенных, им нравится жить на одну зарплату, поэтому они ищут дополнительные проекты. Некоторые россияне берут смены и задачи сверх нормы на своей же работе, а кто-то в свободное время вообще подрабатывает в другой сфере.

«Конечно, есть подработки, потому что с одной работой себя и семью сложно прокормить», — пояснил участник опроса в беседе с kp.ru.

Тем не менее в России больше тех, кто обходится без подработки (65%). По словам респондентов, если получить качественное образование, можно отыскать хорошую работу. Некоторые опрошенные отметили, что не стоит жадничать, так как при большой рабочей нагрузке можно лишиться здоровья, которое потом не восстановишь.

«Не убивайтесь, люди, на работе. Здоровье не купите потом», — пояснила россиянка.

А 3% опрошенных ответили, что у них сейчас нет дополнительных проектов, но за свою жизнь они имели подработки. Иногда люди ищут ещё одну работу в праздники или во время отпуска. А бывали и такие случаи, когда основная работа не мешала совмещать другие проекты.