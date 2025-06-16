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16 июня, 12:00

Кифоз, лордоз, метаболизм: Названы признаки «офисного тела», и вам они не понравятся

Доцент Кабанова: Для «офисного тела» характерны слабые мышцы спины и груди

По версии ИИ, именно так выглядит человек с «офисным телом». Обложка © Midjourney / Life.ru

По версии ИИ, именно так выглядит человек с «офисным телом». Обложка © Midjourney / Life.ru

Сидячая работа, особенно если она сопряжена с неправильной позой и отсутствием физической активности, действительно оказывает негативное влияние на тело, приводя к ряду деформаций и проблем со здоровьем. Существует ряд механизмов, которыми такая деятельность уродует тело. Их в беседе с Life.ru назвала кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова.

1. Нарушение осанки

Долгое сидение, особенно перед компьютером, приводит к округлению плеч, западению груди и вытягиванию шеи вперёд. Это ослабляет мышцы спины и груди, а также перенапрягает мышцы шеи и плеч. Хроническая сутулость может привести к развитию кифоза — искривлению верхнего отдела позвоночника, делая спину круглой и сгорбленной.

Компенсаторно, для удержания равновесия, может усиливаться поясничный лордоз — прогиб в пояснице, что приводит к перенапряжению мышц поясницы и болям в спине. Также неправильное положение тела и статическая нагрузка на позвоночник приводят к дегенеративным изменениям в межпозвоночных дисках. Неправильное положение тела вызывает ряд осложнений — от болей в шее и спине до искривлений таза и позвоночника, все они в комплексе влекут за собой тяжёлые последствия.

2. Нарушение кровотока

Длительное сидение ухудшает кровообращение в ногах, что может привести к варикозному расширению вен, а также увеличивает риск образования тромбов в глубоких венах.

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3. Нарушения обмена веществ

Сидячий образ жизни приводит к снижению энергозатрат и замедлению метаболизма, что способствует набору веса. Накопление лишнего веса увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, усугубляя проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

4. Нарушения в работе мышечной системы

Длительное отсутствие нагрузки приводит к атрофии (уменьшению объёма) мышц, особенно мышц спины, ягодиц и ног. Ослабление мышц приводит к ухудшению осанки, болям и повышенному риску травм.

Определить человека, работающего в офисе, не так уж трудно! Как правило, это сутулые или искривлённые на одну сторону люди. У них ярко выражен кифоз позвоночника, зажаты плечи, собран внутрь грудной отдел, а от походки не веет лёгкостью из-за слабости нижних конечностей.

Ирина Кабанова

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления

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Рекомендации для офисных работников

Советы для борьбы с синдромом «офисного сотрудника»:

  1. Введите в свою жизнь как можно больше движения (начните хотя бы с 2–3 перерывов по 10 минут).
  2. Исключите тяжёлые сумки на одно плечо, а перейдите на качественные рюкзаки.
  3. Уделяйте время спине и мышцам позвоночника.
  4. Пилатес, йога и растяжка — отличные помощники для офисных сотрудников.
  5. Повесьте себе напоминание о правильном положении во время работы и возвращайтесь к нему в течение дня.
Андрей Горяничев
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