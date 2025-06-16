Кифоз, лордоз, метаболизм: Названы признаки «офисного тела», и вам они не понравятся

Сидячая работа, особенно если она сопряжена с неправильной позой и отсутствием физической активности, действительно оказывает негативное влияние на тело, приводя к ряду деформаций и проблем со здоровьем. Существует ряд механизмов, которыми такая деятельность уродует тело. Их в беседе с Life.ru назвала кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова.

1. Нарушение осанки

Долгое сидение, особенно перед компьютером, приводит к округлению плеч, западению груди и вытягиванию шеи вперёд. Это ослабляет мышцы спины и груди, а также перенапрягает мышцы шеи и плеч. Хроническая сутулость может привести к развитию кифоза — искривлению верхнего отдела позвоночника, делая спину круглой и сгорбленной.

Компенсаторно, для удержания равновесия, может усиливаться поясничный лордоз — прогиб в пояснице, что приводит к перенапряжению мышц поясницы и болям в спине. Также неправильное положение тела и статическая нагрузка на позвоночник приводят к дегенеративным изменениям в межпозвоночных дисках. Неправильное положение тела вызывает ряд осложнений — от болей в шее и спине до искривлений таза и позвоночника, все они в комплексе влекут за собой тяжёлые последствия.

2. Нарушение кровотока

Длительное сидение ухудшает кровообращение в ногах, что может привести к варикозному расширению вен, а также увеличивает риск образования тромбов в глубоких венах.

3. Нарушения обмена веществ

Сидячий образ жизни приводит к снижению энергозатрат и замедлению метаболизма, что способствует набору веса. Накопление лишнего веса увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, усугубляя проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

4. Нарушения в работе мышечной системы

Длительное отсутствие нагрузки приводит к атрофии (уменьшению объёма) мышц, особенно мышц спины, ягодиц и ног. Ослабление мышц приводит к ухудшению осанки, болям и повышенному риску травм.

Определить человека, работающего в офисе, не так уж трудно! Как правило, это сутулые или искривлённые на одну сторону люди. У них ярко выражен кифоз позвоночника, зажаты плечи, собран внутрь грудной отдел, а от походки не веет лёгкостью из-за слабости нижних конечностей. Ирина Кабанова Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления

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