Кифоз, лордоз, метаболизм: Названы признаки «офисного тела», и вам они не понравятся
Доцент Кабанова: Для «офисного тела» характерны слабые мышцы спины и груди
По версии ИИ, именно так выглядит человек с «офисным телом». Обложка © Midjourney / Life.ru
Сидячая работа, особенно если она сопряжена с неправильной позой и отсутствием физической активности, действительно оказывает негативное влияние на тело, приводя к ряду деформаций и проблем со здоровьем. Существует ряд механизмов, которыми такая деятельность уродует тело. Их в беседе с Life.ru назвала кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова.
1. Нарушение осанки
Долгое сидение, особенно перед компьютером, приводит к округлению плеч, западению груди и вытягиванию шеи вперёд. Это ослабляет мышцы спины и груди, а также перенапрягает мышцы шеи и плеч. Хроническая сутулость может привести к развитию кифоза — искривлению верхнего отдела позвоночника, делая спину круглой и сгорбленной.
Компенсаторно, для удержания равновесия, может усиливаться поясничный лордоз — прогиб в пояснице, что приводит к перенапряжению мышц поясницы и болям в спине. Также неправильное положение тела и статическая нагрузка на позвоночник приводят к дегенеративным изменениям в межпозвоночных дисках. Неправильное положение тела вызывает ряд осложнений — от болей в шее и спине до искривлений таза и позвоночника, все они в комплексе влекут за собой тяжёлые последствия.
2. Нарушение кровотока
Длительное сидение ухудшает кровообращение в ногах, что может привести к варикозному расширению вен, а также увеличивает риск образования тромбов в глубоких венах.
3. Нарушения обмена веществ
Сидячий образ жизни приводит к снижению энергозатрат и замедлению метаболизма, что способствует набору веса. Накопление лишнего веса увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, усугубляя проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
4. Нарушения в работе мышечной системы
Длительное отсутствие нагрузки приводит к атрофии (уменьшению объёма) мышц, особенно мышц спины, ягодиц и ног. Ослабление мышц приводит к ухудшению осанки, болям и повышенному риску травм.
Определить человека, работающего в офисе, не так уж трудно! Как правило, это сутулые или искривлённые на одну сторону люди. У них ярко выражен кифоз позвоночника, зажаты плечи, собран внутрь грудной отдел, а от походки не веет лёгкостью из-за слабости нижних конечностей.
Рекомендации для офисных работников
Советы для борьбы с синдромом «офисного сотрудника»:
- Введите в свою жизнь как можно больше движения (начните хотя бы с 2–3 перерывов по 10 минут).
- Исключите тяжёлые сумки на одно плечо, а перейдите на качественные рюкзаки.
- Уделяйте время спине и мышцам позвоночника.
- Пилатес, йога и растяжка — отличные помощники для офисных сотрудников.
- Повесьте себе напоминание о правильном положении во время работы и возвращайтесь к нему в течение дня.