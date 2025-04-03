Физиолог рассказала, что нужно обязательно делать офисным работникам для сохранения здоровья
Физиолог Носова рекомендует офисным работникам делать упражнения каждые 30 минут
Сидячий образ жизни, характерный для офисных работников, негативно сказывается на здоровье. Особенно страдают люди, которые не проявляют физической активности и по возвращению домой, предпочитая валяться на диване. В частности, у них повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила физиолог Ирина Носова.
«Потому что происходит застой в венах, застой в артериях. Недостаток движения негативно влияет на кровоток и лимфатическую систему, у которой нет собственного насоса», — подчеркнула она в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
Эксперт рекомендовала для улучшения циркуляции крови делать физические упражнения каждые полчаса, проведённые в сидячем положении. Кроме того, для компенсации сидячего образа жизни следует заниматься спортом минимум два раза в неделю по часу и посещать массажные салоны.
Ранее россиянам раскрыли пугающие последствия сидячей работы, из-за которой могут возникнуть недуги от выпирающего живота до сколиоза. Кроме того, гражданам с сидящей работой объяснили, как избежать геморроя.