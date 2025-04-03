Физиолог рассказала, что нужно обязательно делать офисным работникам для сохранения здоровья

Сидячий образ жизни, характерный для офисных работников, негативно сказывается на здоровье. Особенно страдают люди, которые не проявляют физической активности и по возвращению домой, предпочитая валяться на диване. В частности, у них повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила физиолог Ирина Носова.

«Потому что происходит застой в венах, застой в артериях. Недостаток движения негативно влияет на кровоток и лимфатическую систему, у которой нет собственного насоса», — подчеркнула она в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Эксперт рекомендовала для улучшения циркуляции крови делать физические упражнения каждые полчаса, проведённые в сидячем положении. Кроме того, для компенсации сидячего образа жизни следует заниматься спортом минимум два раза в неделю по часу и посещать массажные салоны.