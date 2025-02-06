Россиянам с сидячей работой рассказали, как избежать геморроя

Постоянная работа в сидячем положении провоцирует множество недугов, в том числе геморрой. Ситуацию усугубляет привычка сидеть нога на ногу, которая лишь усиливает давление на кровеносные сосуды. Дополнительным фактором риска является неправильное питание, чем грешат многие офисные работники, предупредила врач-колопроктолог Анна Захарова.

В интервью «Газете.ru» специалист объяснила, как избежать геморроя при сидячей работе. В частности, медик призвала увеличить физическую активность: от прогулок до плавания. Также благоприятно на циркуляции крови скажется лёгкая разминка во время перерыва. А ещё врач рекомендовала включить в рацион побольше клетчатки, определить конкретное время для приёмов пищи и чаще пить воду.