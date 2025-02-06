Россиянам с сидячей работой рассказали, как избежать геморроя
Врач Захарова: Привычка сидеть нога на ногу провоцирует развитие геморроя
Постоянная работа в сидячем положении провоцирует множество недугов, в том числе геморрой. Ситуацию усугубляет привычка сидеть нога на ногу, которая лишь усиливает давление на кровеносные сосуды. Дополнительным фактором риска является неправильное питание, чем грешат многие офисные работники, предупредила врач-колопроктолог Анна Захарова.
В интервью «Газете.ru» специалист объяснила, как избежать геморроя при сидячей работе. В частности, медик призвала увеличить физическую активность: от прогулок до плавания. Также благоприятно на циркуляции крови скажется лёгкая разминка во время перерыва. А ещё врач рекомендовала включить в рацион побольше клетчатки, определить конкретное время для приёмов пищи и чаще пить воду.
«Забота о здоровье не требует кардинальных изменений в образе жизни, но эти простые меры помогут снизить риски и сохранить хорошее самочувствие надолго. Однако, если вам всё-таки «посчастливилось» столкнуться с такой проблемой, как геморрой, не занимайтесь самолечением», — рекомендовала собеседница издания.
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