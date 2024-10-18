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18 октября, 13:12

Независимо от возраста: Гастроэнтеролог объяснил, кому стоит опасаться запоров

Гастроэнтеролог Белоусов: Люди с сидячей работой особенно подвержены запорам

Люди с сидячей работой и нерегулярным режимом сна особенно подвержены запорам. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. По его словам, недуг может возникнуть у человека любого возраста, однако ряд факторов повышают риски.

Собеседник РИАМО подчеркнул, что запоры характерны для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, пьют мало жидкости и неправильно питаются. Кроме того, недуг может быть спровоцирован стрессом, сахарным диабетом, проблемами с щитовидкой и самим кишечником.

«Симптомы варьируются в зависимости от формы запора — острой или хронической. При хроническом запоре наблюдаются редкие опорожнения — менее трёх раз в неделю, плотный стул и ощущение неполного опорожнения», — отметил эксперт.

При беременности и хроническом недуге требуется медицинская помощь. Чтобы избавиться от запора, нужно пить прописанные врачом лекарства, скорректировать питание и добавить физические упражнения, объяснил гастроэнтеролог.

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freepik / jcomp

Борис Эльфанд
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