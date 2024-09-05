Геморрой и жуткая зараза: Любителей посидеть на унитазе с телефоном предупредили о последствиях Врач Зубова: Использование смартфонов в туалете может вызвать геморрой 5 сентября, 04:00 Врач рекомендует при походе в туалет оставить смартфон за его пределами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGstockstudio

Смартфоны, ставшие неотъемлемой частью повседневной жизни, нередко оказываются в местах, где их присутствие явно неуместно и одно из них — туалет. Как рассказала Life.ru эксперт лаборатории «Гемотест» врач-колопроктолог Нина Зубова, привычка посидеть с телефоном на унитазе опасна и порой отвлекает россиян от «главной задачи».

По мнению врача, частое использование гаджетов в туалете может привести к задержке дефекации. Это происходит из-за того, что увлекательное содержание на экране отвлекает от основной задачи, что может способствовать развитию геморроя. В результате длительного сидения с телефоном в руках, геморроидальные вены переполняются кровью, что ведёт к их расширению и образованию геморроя.

Кроме того, использование смартфонов в туалете может привести к хроническим запорам. Непрерывное погружение в контент отвлекает от процесса дефекации и нарушает рефлекс, что в свою очередь вызывает трудности со стулом.

Теоретически использование смартфона в туалете может привести к возникновению различных инфекционных заболеваний. Дело в том, что на сиденье унитаза, кнопке смыва и ручке двери находится огромное количество бактерий. Если брать с собой телефон в туалет, то болезнетворные бактерии неминуемо окажутся на поверхности гаджета, а оттуда, через прикосновения немытыми руками, могут попадать на слизистую глаз, носа, с пищей в желудочно-кишечный тракт. Зубова Нина Колопроктолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Для того чтобы справиться с привычкой брать телефон в туалет, Зубова рекомендует заменить его на книгу или журнал, которые будут использоваться исключительно в этой зоне, чтобы минимизировать распространение бактерий. Ещё более радикальным решением может стать полное исключение источников информации в туалете. Заменить их можно на дыхательные упражнения или медитацию, что поможет сосредоточиться на процессе дефекации и не затягивать время, проведённое на унитазе.

Ранее врач рассказала, что даже после дезинфекции смартфонов на их поверхности могут оставаться опасные бактерии, включая золотистый стафилококк, способный вызывать серьёзные заболевания. Медик отметила, что высокая бактериальная обсеменённость смартфонов связана с пренебрежением гигиеническими правилами, так как большинство людей не моют руки перед использованием гаджета.

Авторы Андрей Горяничев