Грязнее унитаза: Врач рассказала, чем нас может заразить смартфон

Россиянам рассказали об опасных бактериях, которые живут на смартфонах. Даже после дезинфекции поверхности гаджета и оборотной стороны, на нём продолжают оставаться болезнетворные паразиты. Об этом заявила врач общей практики Надежда Чернышёва в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

«Бактериальная обсеменённость многих смартфонов крайне высокая, потому что подавляющее большинство людей пренебрегают правилами гигиены и не моют руки перед тем, как взять смартфон, с которым они не расстаются даже в уборной», — отметила медик.

Помимо крошечных жучков на поверхности смартфона могут жить стафилококки. Врач напомнила, что учёные Роспотребнадзора находили на поверхности телефона даже самый агрессивный вариант этих бактерий — золотистый стафилококк, который поражает любые органы человека. Нередко смартфон становится источником кожных и инфекционных заболеваний.

Чтобы исключить заражение, необходимо регулярно очищать сам телефон и чехол. После использования смартфона лучше мыть руки с мылом.