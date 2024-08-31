Бьют по сердцу и мозгу: Кардиолог раскрыл страшный вред от смартфонов
Кардиолог Серебрянский: Смартфон может вызвать аритмию и спазм сосудов сердца
В наше время многие люди почти не выпускают смартфоны из рук и носят их с собой буквально везде. И очень зря, ведь данная техника может нанести сильный вред организму. Кардиолог Юрий Серебрянский уверен, что гаджеты бьют как по сердцу, так и по мозгу человека.
«Если разместить его в кармане рубашки близко к сердцу, это может вызвать аритмию, спазм сосудов сердца. К тому же если у человека есть предрасположенность к ишемической болезни сердца, то смартфон может спровоцировать новые приступы», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Страшный вред от смартфона также проявляется из-за созданного им электромагнитного поля, которое негативно влияет на работу головного мозга. По словам врача, данный эффект может вызвать геморрагические проявления со стороны важнейшего органа человека и даже привести к возникновению опухоли.
Кардиолог призвал не держать смартфон рядом с ухом всё время, не класть его под подушку и в карман на груди. А во время сна и отдыха гаджет должен находиться подальше от головы, предупредил эксперт.
Напомним, учёные уже бьют тревогу из-за привычки молодёжи постоянно сидеть в смартфонах. Специалисты подозревают, что это может привести к ранней смерти. Ранее россиянам объяснили, как можно побороть зависимость от гаджетов.