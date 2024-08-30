Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:45

Полумеры не подходят: Назван единственный способ побороть зависимость от гаджетов

Эксперт Скаржинская: При зависимости от гаджетов нужно обратиться к психологу

Степень утомляемости человека зависит не от режима дня, а от типа и содержания коммуникации в цифровых средах, то есть от того, что именно делает пользователь в цифровых мирах. Об этом заявила заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская в беседе с RuNews24.ru.

Таким образом эксперт прокомментировала позицию учёного Алексея Москалёва, который высказался о пользе цифрового детокса. Скаржинская полагает, что временный отказ от гаджетов при психологической зависимости — это полумера. По её мнению, единственным действенным решением при запущенном негативном эффекте является обращение к психологу.

«В случае если психологическая зависимость от гаджетов находится в запущенном состоянии, необходимо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Психологи помогут вам выявить истинные причины разрыва с реальным миром», подчеркнула эксперт по киберспорту.

Учёные спрогнозировали молодёжи раннюю смерть из-за привычки сидеть в смартфоне
Учёные спрогнозировали молодёжи раннюю смерть из-за привычки сидеть в смартфоне

Ранее невролог предупредил о вреде гаджетов для детей. Кроме того, офтальмолог объяснил фанатам гаджетов, какую технику лучше выбирать для здоровья глаз.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров