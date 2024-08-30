Полумеры не подходят: Назван единственный способ побороть зависимость от гаджетов

Степень утомляемости человека зависит не от режима дня, а от типа и содержания коммуникации в цифровых средах, то есть от того, что именно делает пользователь в цифровых мирах. Об этом заявила заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская в беседе с RuNews24.ru.

Таким образом эксперт прокомментировала позицию учёного Алексея Москалёва, который высказался о пользе цифрового детокса. Скаржинская полагает, что временный отказ от гаджетов при психологической зависимости — это полумера. По её мнению, единственным действенным решением при запущенном негативном эффекте является обращение к психологу.

«В случае если психологическая зависимость от гаджетов находится в запущенном состоянии, необходимо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Психологи помогут вам выявить истинные причины разрыва с реальным миром», — подчеркнула эксперт по киберспорту.