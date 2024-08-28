Планшет или смартфон: Офтальмолог поставила в точку в споре о гаджетах для виртуального чтения

Размер дисплея электронных гаджетов напрямую влияет на здоровье органов зрения. Именно поэтому при выборе между планшетом и смартфоном, особенно для чтения, предпочтение стоит отдавать первому варианту, поделилась с порталом «Узнай.ру» офтальмолог Элина Санторо.

Врач подчеркнула, что мелкие символы на устройствах с небольшим экраном повышают нагрузку на глаза. Напряжение растёт и из-за работы аккомодационного аппарата, ответственного за фокусировку. В случае с планшетом подобные неприятности грозят в меньшей степени, чем со мобильными телефонами.

Впрочем, предупредила Санторо, ни один даже большой дисплей не убережёт от проблем со зрением, если игнорировать правила безопасного использования гаджетов. Во-первых, нельзя держать смартфон или планшет слишком близко к лицу, во-вторых, необходимо регулировать яркость в зависимости от условий, в-третьих, стоит сделать выбор в пользу статичного, а не динамичного контента. А каждый час работы перед экраном нужно делать десятиминутный перерыв, чтобы дать глазам отдохнуть, посоветовала в завершение офтальмолог.