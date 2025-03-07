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7 марта, 15:40

Терапевт рассказала, в каких случаях после массажа следует бежать в больницу

Врач Смирнова: В процессе массажа не должно возникать резкой боли

Массаж помогает снимать усталость, зажимы и улучшает общее состояние. Для людей с сидячим образом жизни это настоящая отдушина. Однако далеко не все виды массажа будут вам приятны, а некоторые даже могут навредить. Об этом в беседе с порталом «Страсти» сообщила телесный терапевт Инна Смирнова.

Так, боль во время массажа может возникнуть, если вы имеете дело со спортивными, глубоким миофасциальным, антицеллюлитным, оздоровительными и лечебными его видами. Выполняя их, массажисты уделяют внимание особым точкам, мышечным спазмам и болезненным местам. Однако невыносимого дискомфорта возникать не должно, в течение нескольких дней неприятные ощущения проходят, оставляя после себя лишь лёгкость.

Терапевт отметила, что мужественно терпеть боль во время массажа ни к чему. Лучше попросить специалиста убавить силу.

Ко врачу следует обратиться при:

  • головной боли и головокружении;
  • воспалении лимфоузлов, сопровождающемся отёком и болью;
  • резком и длительном повышении температуры тела;
  • скачках давления;
  • тошноте и слабости, сопровождающимися ломотой в теле;
  • онемении в нижних или в верхних конечностях;
  • сильных болях в животе, сопровождающихся запорами, диареей, геморроем.
Во Франции заключённым подарили массаж на День святого Валентина
Во Франции заключённым подарили массаж на День святого Валентина

Ранее пластический хирург рассказала о шести процедурах, которые помогут избавиться от отёков. Например, детокс-ванны с солью способствуют расслаблению мышц и ускоряют процесс восстановления организма. Не стоит забывать и о питьевом режиме.

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Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Владимир Озеров
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