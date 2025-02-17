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Регион
17 февраля, 15:25

Во Франции заключённым подарили массаж на День святого Валентина

Figaro: В Минюсте Франции возмутились массажем для заключённых на 14 февраля

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выразил недовольство по поводу того, что заключенным одной из тюрем устроили массаж в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщает издание Figaro.

«Не может быть и речи о проведении развлекательных мероприятий, которые шокируют всех наших сограждан и которые глубоко потрясли меня, когда я узнал, что это бесплатное мероприятие, предложенное на местном уровне, было принято», — сказал министр, узнав о подарке заключённым.

Ранее в России общественники разглядели пропаганду педофилии в боксерах от Intimissimi, выпущенных к 14 февраля. К трусам в сердечко был пришит плюшевый мишка. Движение «Сорок Сороков» решило, что таким образом магазин продвигает идеи Запада.

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Kandinsky / Life.ru

Полина Никифорова
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