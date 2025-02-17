Во Франции заключённым подарили массаж на День святого Валентина

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выразил недовольство по поводу того, что заключенным одной из тюрем устроили массаж в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщает издание Figaro.

«Не может быть и речи о проведении развлекательных мероприятий, которые шокируют всех наших сограждан и которые глубоко потрясли меня, когда я узнал, что это бесплатное мероприятие, предложенное на местном уровне, было принято», — сказал министр, узнав о подарке заключённым.