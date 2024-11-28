Российские врачи назвали количество часов, опасное для жизни при сидячей работе

Врачи городской больницы №5 в Уфе выяснили, что долгий сидячий образ жизни повышает риск разных заболеваний и может привести к преждевременной смерти. Даже регулярные занятия спортом не могут полностью компенсировать вред от длительного сидения, полулежания или лежания, сообщает издание UfaTime.ru.

Специалисты предупреждают, что сидеть больше 10-11 часов в день особенно вредно для здоровья. Даже если человек занимается спортом, этого недостаточно, чтобы полностью избежать негативных последствий длительного сидения. Такой образ жизни может привести к проблемам с сердцем, повысить риск гипертонии, инсульта, инфаркта и других заболеваний, а также увеличить шанс на преждевременную смерть.

«Исследования показали, что риск развития заболеваний сердца и сосудов увеличивается на 20-30% у людей, которые проводят в сидячем положении более 10 часов в день. Важно понимать, что даже активность, которая помогает улучшить общую физическую форму, не может полностью нейтрализовать опасность длительного сидения», — говорит главный врач городской клинической больницы №5 в Уфе.

Учёные уверены, что продолжительное сидение — это не просто вред для позвоночника или мышц, но и катализатор многих опасных заболеваний. Профилактика, по мнению специалистов, заключается в сокращении времени, которое человек проводит в сидячем положении. Кроме этого, необходимо регулярно делать перерывы для разминки, даже если человек в целом ведёт активный образ жизни.

Особую опасность длительное сидение представляет для людей, чья работа связана с постоянным нахождением за компьютером или в офисе, а также для тех, кто предпочитает проводить своё свободное время в положении сидя — за просмотром телевизора или с мобильным устройством. Эксперты отмечают: чем раньше начать следить за своим здоровьем и внедрять в повседневную жизнь простые меры предосторожности, тем больше шансов снизить риски серьёзных заболеваний в будущем.