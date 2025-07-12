Принудительный отдых: Начальство стало чаще «выгонять» россиян в отпуск

Согласно исследованию,17% россиян признались, что их заставляли уходить в отпуск против их желания. Ещё 12% опрошенных не смогли однозначно ответить на этот вопрос. Об этом сообщает РИАМО.

Аналитики отметили, что чаще всего с подобным давлением сталкиваются мужчины — 21% против 15% среди женщин. Наиболее уязвимой категорией оказались сотрудники в возрасте от 25 до 44 лет, где около 18–19% респондентов сообщили о принудительном отдыхе.

По регионам лидируют по количеству таких случаев Ростовская область (27%), Нижегородская (25%), а также Тюменская область и Краснодарский край — по 23%. Меньше всего жалоб поступило из Омской области (7%) и Ханты-Мансийского автономного округа (10%).

В профессиональном разрезе наибольшее давление испытывают специалисты IT-сферы — 33%. Также заметны высокие показатели в логистике и транспорте (22%), гостиничном бизнесе (21%) и маркетинге (20%). Меньше всего затронуты обслуживающий персонал (7%) и работники науки и образования (10%).

Основным способом давления стали настойчивые просьбы и регулярные напоминания — их отметили 75% респондентов, оказавшихся в такой ситуации. Ещё 11% заявили о прямых угрозах списания отпускных дней, а 4% — о риске лишения премии или даже увольнения.

«Мягкое принуждение» чаще всего применяется в административной сфере (84%), бухгалтерии (83%) и IT (82%). В отделах продаж и обслуживания клиентов чаще фиксируются угрозы списания отпускных дней.