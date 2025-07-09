340 тысяч за ночь: Life.ru узнал детали роскошного отпуска Овечкина в Турции

Российский хоккеист Александр Овечкин потратил более восьми миллионов рублей на отдых в Турции. Как сообщает SHOT, спортсмен арендовал виллу в пятизвёздочном отеле в Кемере на целый месяц.

Дом расположен в одном из лучших курортных отелей — Maxx Royal Kemer Resort 5*. Чтобы избежать большого количества туристов, Овечкин выбрал приватную виллу, стоимость которой начинается от 340 000 рублей за ночь и может разместить 10–12 человек. В числе удобств — собственный бассейн, джакузи, сауна и отдельный выход на пляж.

Несмотря на изолированность виллы, легенда хоккея частенько выходил к отдыхающим, играл в пляжный волейбол, проводил зарядку и не отказывал фанатам в фотографиях. В этом же турецком отеле Овечкин встречался со звёздами шоу-бизнеса Ксюшей Бородиной, рэпером T-Killah, а также элитой российского спорта: с экс-футболистами сборной России Романом Павлюченко и Георгием Щенниковым, с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, с экс-звездой НБА Тимофеем Мозговым, хоккеистами Егором Яковлевым, Николаем Прохоркиным, Сергеем Плотниковым и др.

Тимофей Мозгов, Николай Прохоркин, Александр Овечкин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nprokhora