Карпин рассказал, в каком случае выпустит Овечкина на поле в составе «Динамо»
Карпин: Если Овечкин договорится, что я выйду за «Кэпиталз», то возьмём его в «Динамо»
Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Константин Золин
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение Александра Овечкина на футбольное поле. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он тестировать хоккеиста на сахар и жир, наставник заявил, что тестов не будет, потому что Овечкин их точно не пройдёт.
«Тестировать его точно не будем, он не пройдёт тест. Если он договорится, что я сыграю за «Кэпиталз», то выпустим его за «Динамо», — сказал Карпин в беседе с «Матч ТВ».
Напомним, что Карпин недавно возглавил «Динамо» — контракт с клубом был подписан 12 июня. Его годовой оклад составит от 2 до 2,5 миллиона евро. Первую тренировку с командой Карпин провёл 16 июня.