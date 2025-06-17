Карпин рассказал, в каком случае выпустит Овечкина на поле в составе «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение Александра Овечкина на футбольное поле. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он тестировать хоккеиста на сахар и жир, наставник заявил, что тестов не будет, потому что Овечкин их точно не пройдёт.

«Тестировать его точно не будем, он не пройдёт тест. Если он договорится, что я сыграю за «Кэпиталз», то выпустим его за «Динамо», — сказал Карпин в беседе с «Матч ТВ».