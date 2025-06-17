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Регион
17 июня, 16:17

Карпин рассказал, в каком случае выпустит Овечкина на поле в составе «Динамо»

Карпин: Если Овечкин договорится, что я выйду за «Кэпиталз», то возьмём его в «Динамо»

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Константин Золин

Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Константин Золин

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение Александра Овечкина на футбольное поле. Отвечая на вопрос журналиста, будет ли он тестировать хоккеиста на сахар и жир, наставник заявил, что тестов не будет, потому что Овечкин их точно не пройдёт.

«Тестировать его точно не будем, он не пройдёт тест. Если он договорится, что я сыграю за «Кэпиталз», то выпустим его за «Динамо», — сказал Карпин в беседе с «Матч ТВ».

Карпину предрекли проблемы в «Динамо» из-за прошлого
Карпину предрекли проблемы в «Динамо» из-за прошлого

Напомним, что Карпин недавно возглавил «Динамо» — контракт с клубом был подписан 12 июня. Его годовой оклад составит от 2 до 2,5 миллиона евро. Первую тренировку с командой Карпин провёл 16 июня.

Милена Скрипальщикова
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