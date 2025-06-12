Названа дата подписания Карпиным контракта с «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 12 июня официально станет тренером московского «Динамо», подписав контракт с клубом. Эту дату назвал «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что анонс о назначении Карпина состоится в ближайшее время. Источник сообщает, что спортсмен проведёт свою первую тренировку с «Динамо» 16 июня. Также известно, что годовой оклад Карпина в «Динамо» составит 2-2,5 миллиона евро (около 200-225 миллионов рублей).