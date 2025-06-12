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12 июня, 11:49

Названа дата подписания Карпиным контракта с «Динамо»

«СЭ»: Карпин подпишет контракт с московским «Динамо» 12 июня

Валерий Карпин. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Валерий Карпин. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 12 июня официально станет тренером московского «Динамо», подписав контракт с клубом. Эту дату назвал «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что анонс о назначении Карпина состоится в ближайшее время. Источник сообщает, что спортсмен проведёт свою первую тренировку с «Динамо» 16 июня. Также известно, что годовой оклад Карпина в «Динамо» составит 2-2,5 миллиона евро (около 200-225 миллионов рублей).

Валерий Карпин — известный российский футболист и спортивный функционер. Он родился 2 февраля 1969 года и является одним из самых успешных тренеров в истории российского футбола. Карпин играл за такие клубы, как «Спартак» (Москва), «Реал Сосьедад» (Испания), «Валенсия» (Испания) и другие.

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Ранее сообщалось, что чилийская сборная потерпела поражение в отборочном матче чемпионата мира 2026 года, проиграв Боливии на выезде со счётом 2:0 в Эль-Альто. Этот результат означает, что команда не сможет участвовать в чемпионате мира. Тем временем Япония и Новая Зеландия уже обеспечили себе места на турнире. Сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. К ним присоединится и сборная Австралии.

Алиса Хуссаин
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