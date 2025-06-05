Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 19:54

Узбекистан впервые примет участие в чемпионате мира по футболу

Сборная Узбекистана. Обложка © X / FIFA

Сборная Узбекистана. Обложка © X / FIFA

Национальная команда Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Он пройдёт летом следующего года в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сборная Узбекистана сыграла вничью (0:0) с командой ОАЭ в матче 9-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Узбекистанские футболисты, набравшие 18 очков, идут на второе место в группе A, тогда как ОАЭ (14 очков) лишились шансов их обойти.

Финальный отбор в азиатской конфедерации продолжается: 18 коллективов разделены на три группы. По две лучшие команды из каждой напрямую квалифицируются на мировое первенство. Те, кто займёт третьи и четвёртые позиции, продолжат борьбу в следующем раунде. Наряду с Узбекистаном, участие в турнире уже гарантировали себе Япония и Новая Зеландия.

Гол Роналду принёс Португалии победу над Германией и выход в финал Лиги наций
Гол Роналду принёс Португалии победу над Германией и выход в финал Лиги наций

А ранее стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Аргентиной в «Лужниках». Игра может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, спортивный комплекс уже обязался не брать иные мероприятия на этот срок.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Узбекистан
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar