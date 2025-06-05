Узбекистан впервые примет участие в чемпионате мира по футболу
Сборная Узбекистана. Обложка © X / FIFA
Национальная команда Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Он пройдёт летом следующего года в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Сборная Узбекистана сыграла вничью (0:0) с командой ОАЭ в матче 9-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Узбекистанские футболисты, набравшие 18 очков, идут на второе место в группе A, тогда как ОАЭ (14 очков) лишились шансов их обойти.
Финальный отбор в азиатской конфедерации продолжается: 18 коллективов разделены на три группы. По две лучшие команды из каждой напрямую квалифицируются на мировое первенство. Те, кто займёт третьи и четвёртые позиции, продолжат борьбу в следующем раунде. Наряду с Узбекистаном, участие в турнире уже гарантировали себе Япония и Новая Зеландия.
А ранее стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Аргентиной в «Лужниках». Игра может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, спортивный комплекс уже обязался не брать иные мероприятия на этот срок.