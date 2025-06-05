Узбекистан впервые примет участие в чемпионате мира по футболу

Национальная команда Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Он пройдёт летом следующего года в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сборная Узбекистана сыграла вничью (0:0) с командой ОАЭ в матче 9-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Узбекистанские футболисты, набравшие 18 очков, идут на второе место в группе A, тогда как ОАЭ (14 очков) лишились шансов их обойти.

Финальный отбор в азиатской конфедерации продолжается: 18 коллективов разделены на три группы. По две лучшие команды из каждой напрямую квалифицируются на мировое первенство. Те, кто займёт третьи и четвёртые позиции, продолжат борьбу в следующем раунде. Наряду с Узбекистаном, участие в турнире уже гарантировали себе Япония и Новая Зеландия.