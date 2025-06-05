Сборная России по футболу может сыграть с Аргентиной в «Лужниках»
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Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Аргентиной в ноябре в «Лужниках». О предварительной договорённости стран сообщает источник SHOT.
По данным телеграм-канала, игра может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство спорткомплекса уже запретило брать другие мероприятия и концерты.
Однако SHOT предполагает, что аргентинские футбольные звёзды вроде Лионеля Месси и Пауло Дибалы могут не приехать в Россию из-за контрактов с западными спонсорами.
А вот с кем точно сыграет сборная России, это с Нигерией. Футбольная битва между сборными пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники». Карпин вызвал в национальную команду 31 футболиста, в том числе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.