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5 июня, 11:27

Сборная России по футболу может сыграть с Аргентиной в «Лужниках»

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Аргентиной в ноябре в «Лужниках». О предварительной договорённости стран сообщает источник SHOT.

По данным телеграм-канала, игра может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство спорткомплекса уже запретило брать другие мероприятия и концерты.

Однако SHOT предполагает, что аргентинские футбольные звёзды вроде Лионеля Месси и Пауло Дибалы могут не приехать в Россию из-за контрактов с западными спонсорами.

Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл
Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл

А вот с кем точно сыграет сборная России, это с Нигерией. Футбольная битва между сборными пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники». Карпин вызвал в национальную команду 31 футболиста, в том числе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Александра Вишнякова
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