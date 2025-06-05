Сборная России по футболу может сыграть с Аргентиной в «Лужниках»

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Аргентиной в ноябре в «Лужниках». О предварительной договорённости стран сообщает источник SHOT.

По данным телеграм-канала, игра может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство спорткомплекса уже запретило брать другие мероприятия и концерты.

Однако SHOT предполагает, что аргентинские футбольные звёзды вроде Лионеля Месси и Пауло Дибалы могут не приехать в Россию из-за контрактов с западными спонсорами.