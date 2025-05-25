Сафонов сыграет в матчах против Нигерии и Белоруссии в составе сборной России

Российский футбольный союз (РФС) официально представил окончательный состав сборной России на предстоящие июньские сборы. Полный список игроков опубликован на сайте организации и включает 31 футболиста, среди которых вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Сьона» Антон Миранчук.

Подопечные Валерия Карпина готовятся к двум товарищеским матчам, запланированным на лето 2025 года. 6 июня сборная России встретится с командой Нигерии на стадионе «Лужники» в Москве, а 10 июня проведёт матч с Белоруссией в Минске.

Российская сборная сталкивается с серьёзными ограничениями из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В результате этих мер команда может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.