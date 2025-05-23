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23 мая, 20:58

«Наполи» в четвёртый раз в истории стал чемпионом Италии по футболу

Скотт Мактоминей стал чемпионом Италии. Обложка © X / Official SSC Napoli

Скотт Мактоминей стал чемпионом Италии. Обложка © X / Official SSC Napoli

Футбольный клуб «Наполи» победил «Кальяри» в последнем, 38-м туре итальянской Серии А и стал чемпионом страны. Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счётом 2:0.

Авторами голов стали Скотт Мактоминей на 42-й минуте и Ромелу Лукаку (51-я). Неаполитанцы набрали 82 очка в турнирной таблице. В параллельном матче «Интер» обыграл «Комо» в гостях (2:0), однако набрал 81 очко и не смог догнать соперника.

Неаполь после чемпионства «Наполи». Видео X / Stadium

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«Наполи» стал победителем чемпионата Италии в четвёртый раз в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в сезонах 1986/87, 1989/90 и 2022/23.

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«Интеру», напомним, в конце мая предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Соперником итальянцев станет французский ПСЖ, в составе которого играет россиянин Матвей Сафонов. Игра пройдёт 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Артур Лапсаков
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