«Наполи» в четвёртый раз в истории стал чемпионом Италии по футболу

Футбольный клуб «Наполи» победил «Кальяри» в последнем, 38-м туре итальянской Серии А и стал чемпионом страны. Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счётом 2:0.

Авторами голов стали Скотт Мактоминей на 42-й минуте и Ромелу Лукаку (51-я). Неаполитанцы набрали 82 очка в турнирной таблице. В параллельном матче «Интер» обыграл «Комо» в гостях (2:0), однако набрал 81 очко и не смог догнать соперника.

Неаполь после чемпионства «Наполи». Видео X / Stadium

«Наполи» стал победителем чемпионата Италии в четвёртый раз в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в сезонах 1986/87, 1989/90 и 2022/23.