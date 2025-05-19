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19 мая, 13:55

Сафонов, братья Миранчуки и ещё 38 футболистов вызваны в сборную России перед матчем с Нигерией

В расширенный список сборной России перед матчем с Нигерией включён 41 футболист

Матвей Сафонов. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Матвей Сафонов. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

В расширенный список сборной России по футболу перед матчами с Нигерией и Белоруссией включён 41 футболист. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Среди вратарей вызваны Матвей Сафонов (ПСЖ), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»), Андрей Лунёв («Динамо») и Александр Максименко («Спартак»).

По три защитника представляют ЦСКА и «Ростов» — это Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров и Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко соответственно. Два человека вызвано из «Локомотива» — Александр Сильянов, Евгений Морозов и «Ахмата» — Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев. Юрий Горшков вызван из «Зенита», Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо», а Илья Рожков из «Рубина».

В полузащите среди легионеров в списке представлены братья Миранчуки — Алексей из «Атланты» и Антон из «Сьона». Также вызваны три игрока «Локомотива» — Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев и столько же динамовцев — Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев. Из «Спартака» вызваны Данил Пруцев и Наиль Умяров, из «Краснодара» — Никита Кривцов и Александр Черников, из ЦСКА — Иван Обляков и Матвей Кисляк, из «Зенита» — Максим Глушенков и Андрей Мостовой. «Ростов» в сборной представит Кирилл Щетинин, «Ахмат» — Лечи Садулаев, «Химки» — Зелимхан Бакаев.

Линия нападения выглядит так:

Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Николай Комличенко («Ростов»).

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Напомним, 6 июня сборная России сыграет в «Лужниках» с командой Нигерии. 10 состоится матч с Белоруссией.

Никита Никонов
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