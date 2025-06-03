Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл
Сборная России опубликовала анонс матча с Нигерией
Сборная России по футболу опубликовала ролик-анонс матча с Нигерией. Главные роли в нём исполнили тренер национальной команды Валерий Карпин и орёл.
«Ну что, орлы, сыграем? Мы возвращаемся в «Лужники», — говорится в сообщении.
Напомним, футбольная битва между сборными России и Нигерии пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники». Карпин вызвал в национальную команду 31 футболиста, в том числе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Обложка © Telegram/Сборная России по футболу