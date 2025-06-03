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Регион
3 июня, 15:35

Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл

Сборная России опубликовала анонс матча с Нигерией

Сборная России по футболу опубликовала ролик-анонс матча с Нигерией. Главные роли в нём исполнили тренер национальной команды Валерий Карпин и орёл.

«Ну что, орлы, сыграем? Мы возвращаемся в «Лужники», — говорится в сообщении.

Видео © Telegram/Сборная России по футболу

«Один из сильнейших соперников»: Карпин оценил шансы сборной России в матче против Нигерии
«Один из сильнейших соперников»: Карпин оценил шансы сборной России в матче против Нигерии

Напомним, футбольная битва между сборными России и Нигерии пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники». Карпин вызвал в национальную команду 31 футболиста, в том числе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Обложка © Telegram/Сборная России по футболу

Александра Вишнякова
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