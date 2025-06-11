Сборная Австралии по футболу в шестой раз подряд отобралась на чемпионат мира

В решающем поединке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Австралии одержала победу над Саудовской Аравией со счётом 2:1, гарантировав себе участие в финальной стадии турнира. Этот результат позволил «соккеруз» занять второе место в группе С азиатской зоны отбора с 19 очками, в то время как саудовцы с 13 очками продолжат борьбу в следующем этапе квалификации.

Для австралийской сборной это будет уже шестое подряд участие в финальных стадиях мирового первенства. На предыдущих турнирах команда дважды доходила до 1/8 финала (в 2006 и 2022 годах) и три раза не смогла преодолеть групповой этап.

Чемпионат мира 2026 года, который впервые в истории пройдёт в трёх странах — США, Мексике и Канаде, запланирован с 11 июня по 19 июля.