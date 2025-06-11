ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 21:36

Сборная Австралии по футболу в шестой раз подряд отобралась на чемпионат мира

Сборная Австралии по футболу. Обложка © Х / B/R Football

Сборная Австралии по футболу. Обложка © Х / B/R Football

В решающем поединке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Австралии одержала победу над Саудовской Аравией со счётом 2:1, гарантировав себе участие в финальной стадии турнира. Этот результат позволил «соккеруз» занять второе место в группе С азиатской зоны отбора с 19 очками, в то время как саудовцы с 13 очками продолжат борьбу в следующем этапе квалификации.

Для австралийской сборной это будет уже шестое подряд участие в финальных стадиях мирового первенства. На предыдущих турнирах команда дважды доходила до 1/8 финала (в 2006 и 2022 годах) и три раза не смогла преодолеть групповой этап.

Чемпионат мира 2026 года, который впервые в истории пройдёт в трёх странах — США, Мексике и Канаде, запланирован с 11 июня по 19 июля.

Россия закрыла футбольный сезон уверенным разгромом сборной Белоруссии
Россия закрыла футбольный сезон уверенным разгромом сборной Белоруссии

Ранее Life.ru сообщал, что впервые в истории на ЧМ-2026 отобралась сборная Узбекистана. Кроме того, участие в турнире уже гарантировали себе Япония и Новая Зеландия.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Австралия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar