Россия закрыла футбольный сезон уверенным разгромом сборной Белоруссии

В Минске состоялся товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, который завершился уверенной победой российской команды со счётом 4:1. Все четыре мяча в ворота белорусов забил нападающий Ярослав Гладышев, выступающий за московское «Динамо». Единственный гол хозяев на свой счёт записал Вадим Пигас.