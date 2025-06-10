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10 июня, 19:25

Россия закрыла футбольный сезон уверенным разгромом сборной Белоруссии

Покер Гладышева принёс сборной России победу над Белоруссией в Минске

Сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

В Минске состоялся товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, который завершился уверенной победой российской команды со счётом 4:1. Все четыре мяча в ворота белорусов забил нападающий Ярослав Гладышев, выступающий за московское «Динамо». Единственный гол хозяев на свой счёт записал Вадим Пигас.

Покер Ярослава Гладышева в ворота сборной Белоруссии. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

На трибунах нового минского стадиона за игрой наблюдали 27 314 зрителей.

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Напомним, в предыдущем товарищеским матчем российская сборная в Москве сыграла вничью с командой Нигерии. Эта игра стала первой за последние восемь встреч, в которой сборная России не сумела добиться победы.

Артём Гапоненко
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