Сборная России сыграла вничью с Нигерией перед матчем с Белоруссией

Россия прервала победную серию в товарищеских матчах, сыграв вничью с Нигерией — 1:1. Встреча прошла вечером 6 июня на московском стадионе «Лужники» и собрала 45 638 зрителей.

На 27-й минуте российские футболисты вышли вперёд благодаря автоголу защитника сборной Нигерии Семи Аджайи. Однако сохранить преимущество подопечным Валерия Карпина не удалось — на 71-й минуте точный удар нанёс нигерийский форвард Толу Арокодаре. Главным арбитром встречи выступил Алияр Агаев из Азербайджана.

Этот матч стал первым за последние восемь встреч, в котором сборная России не сумела добиться победы. Следующий товарищеский поединок сборная проведёт 10 июня. На этот раз соперником станет команда Белоруссии, а встреча состоится в Минске.