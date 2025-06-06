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Регион
6 июня, 20:05

Сборная России сыграла вничью с Нигерией перед матчем с Белоруссией

Обложка © VK / Сборная России по футболу

Обложка © VK / Сборная России по футболу

Россия прервала победную серию в товарищеских матчах, сыграв вничью с Нигерией — 1:1. Встреча прошла вечером 6 июня на московском стадионе «Лужники» и собрала 45 638 зрителей.

На 27-й минуте российские футболисты вышли вперёд благодаря автоголу защитника сборной Нигерии Семи Аджайи. Однако сохранить преимущество подопечным Валерия Карпина не удалось — на 71-й минуте точный удар нанёс нигерийский форвард Толу Арокодаре. Главным арбитром встречи выступил Алияр Агаев из Азербайджана.

Этот матч стал первым за последние восемь встреч, в котором сборная России не сумела добиться победы. Следующий товарищеский поединок сборная проведёт 10 июня. На этот раз соперником станет команда Белоруссии, а встреча состоится в Минске.

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Ранее сообщалось, что на товарищеский матч против сборной Нигерии был объявлен состав российской национальной команды. В число игроков вошли: Матвей Сафонов, Георгий Вахания, Алексей Мелехин, Игорь Осипенко, Дмитрий Круговой, Даниил Глебов, Андрей Батраков, Алексей Миранчук, Антон Глушенков, Александр Мостовой и Николай Комличенко.

Андрей Васильев
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