У экс-капитана сборной России по футболу накопилось 50 штрафов за нарушения ПДД

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия оказался в центре дорожного скандала: он накопил 50 неоплаченных штрафов на сумму 52 тысячи рублей. По данным «Постньюс», с начала года Экс-капитан сборной России нарушал правила 247 раз — в основном за превышение скорости.

В последний раз игрок платил штрафы в апреле — именно тогда клуб выдал первую за долгое время зарплату. За рулём своего Mini Cooper JCW, купленного в 2021 году, Джикия за всё время успел превысить лимит более двух тысяч раз.