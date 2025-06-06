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Регион
6 июня, 09:49

У экс-капитана сборной России по футболу накопилось 50 штрафов за нарушения ПДД

«Постньюс»: Защитник «Химок» Джикия накопил 50 неоплаченных штрафов

Георгий Джикия. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ georgy_14

Георгий Джикия. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ georgy_14

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия оказался в центре дорожного скандала: он накопил 50 неоплаченных штрафов на сумму 52 тысячи рублей. По данным «Постньюс», с начала года Экс-капитан сборной России нарушал правила 247 раз — в основном за превышение скорости.

В последний раз игрок платил штрафы в апреле — именно тогда клуб выдал первую за долгое время зарплату. За рулём своего Mini Cooper JCW, купленного в 2021 году, Джикия за всё время успел превысить лимит более двух тысяч раз.

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Джикия — не единственный футболист, чьи дорожные привычки вызывают вопросы. Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич с начала 2023 года собрал уже 364 нарушения — в среднем одно каждые два дня. Сумма штрафов за два года перевалила за полмиллиона рублей. Игрок регулярно превышает скорость на своём BMW X6.

Милена Скрипальщикова
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