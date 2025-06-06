Сборная России объявила состав на матч с Нигерией, Сафонов выбран капитаном

Стало известно, кто войдёт в состав сборной России по футболу на товарищеский матч против Нигерии. В список игроков включены: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Круговой, Глебов, Батраков, Миранчук, Глушенков, Мостовой и Комличенко.

Стартовый состав российской сборной. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

«Сафонов – капитан, Глушенков и Миранчук начнут с первых минут», — сказано в сообщении сборной РФ по футболу в Telegram-канале.

Начало матча запланировано на 20:00 по мск, встреча команд состоится в «Лужниках».