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6 июня, 16:29

Сборная России объявила состав на матч с Нигерией, Сафонов выбран капитаном

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Стало известно, кто войдёт в состав сборной России по футболу на товарищеский матч против Нигерии. В список игроков включены: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Круговой, Глебов, Батраков, Миранчук, Глушенков, Мостовой и Комличенко.
Стартовый состав российской сборной. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Стартовый состав российской сборной. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

«Сафонов – капитан, Глушенков и Миранчук начнут с первых минут», — сказано в сообщении сборной РФ по футболу в Telegram-канале.

Начало матча запланировано на 20:00 по мск, встреча команд состоится в «Лужниках».

Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл
Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл

Ранее пресс-служба сборной сообщила, что перед началом сегодняшней игры Россия — Нигерия будет объявлена минута молчания. Таким образом игроки почтят память погибших в теракте в Брянской области.

Ольга Сливченко
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