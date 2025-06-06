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6 июня, 09:30

Перед началом матча Россия — Нигерия будет объявлена минута молчания

Матч Россия — Нигерия начнётся с минуты молчания в память о погибших под Брянском

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Перед началом сегодняшней игры Россия — Нигерия будет объявлена минута молчания в знак скорби по жертвам теракта, произошедшего в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

На церемонии закрытия BetBoom матча сборной группа «Рождество» выступит с песней «Так хочется жить».

Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл
Сборная России показала анонс матча с Нигерией. В главных ролях – Карпин и орёл

Как сообщал Life.ru, футбольная битва между сборными России и Нигерии пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники». Валерий Карпин вызвал в национальную команду 31 футболиста, в том числе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, более 110 получили ранения. Машинист поезда Павел Мишин совершил героический поступок, успев затормозить состав и тем самым предотвратив ещё большее количество жертв, хотя сам погиб.

Наталья Демьянова
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