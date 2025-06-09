Криштиану Роналду не сдержал слёз на поле, завоевав со сборной кубок Лиги наций

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду расплакался, когда его сборная завоевала кубок Лиги наций, обыграв в финале Германию.

Португальский футболист вообще на поле бывает довольно сентиментальным. Вот и на этот раз после финального свистка 40-летнего Роналду накрыли эмоции, а из его глаз потекли слёзы.