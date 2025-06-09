Криштиану Роналду не сдержал слёз на поле, завоевав со сборной кубок Лиги наций
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ cristiano
Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду расплакался, когда его сборная завоевала кубок Лиги наций, обыграв в финале Германию.
Португальский футболист вообще на поле бывает довольно сентиментальным. Вот и на этот раз после финального свистка 40-летнего Роналду накрыли эмоции, а из его глаз потекли слёзы.
Напомним, что сборная Португалии по футболу одержала победу над Испанией в финале Лиги наций. В основное время победителя выявить не получилось: команды забили по два мяча. Однако в серии пенальти «бундестим» уступила португальцам.