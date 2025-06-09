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9 июня, 08:44

Криштиану Роналду не сдержал слёз на поле, завоевав со сборной кубок Лиги наций

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ cristiano

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ cristiano

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду расплакался, когда его сборная завоевала кубок Лиги наций, обыграв в финале Германию.

Португальский футболист вообще на поле бывает довольно сентиментальным. Вот и на этот раз после финального свистка 40-летнего Роналду накрыли эмоции, а из его глаз потекли слёзы.

В Мюнхене болельщик разбился насмерть на стадионе во время финала Лиги наций
В Мюнхене болельщик разбился насмерть на стадионе во время финала Лиги наций

Напомним, что сборная Португалии по футболу одержала победу над Испанией в финале Лиги наций. В основное время победителя выявить не получилось: команды забили по два мяча. Однако в серии пенальти «бундестим» уступила португальцам.

Владимир Озеров
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