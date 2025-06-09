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8 июня, 22:36

Сборная Португалии во второй раз в истории стала победителем Лиги наций УЕФА

Сборная Португалии обыграла Испанию в финале футбольной Лиги наций. Обложка © Х / Portugal

Сборная Португалии обыграла Испанию в финале футбольной Лиги наций. Обложка © Х / Portugal

Португалия во второй раз в истории стала победителем футбольной Лиги наций, одолев в финале сборную Испании. Матч в Мюнхене завершился в серии пенальти со счётом 5:3.

Голы в составе португальской команды забили Нуну Мендеш на 26-й минуте и 40-летний Криштиану Роналду на 61-й минуте. Испанцы ответили точными ударами Мартина Субименди (21-я минута) и Микеля Оярсабаля (45-я минута).

Сборная Португалии стала первым двукратным обладателем трофея, повторив успех дебютного розыгрыша турнира 2019 года. Для испанцев этот финал стал третьим подряд: ранее команда уступила Франции в 2021-м (1:2) и обыграла Хорватию в 2023-м (0:0, 5:4 по пенальти).

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Напомним, на пути к финалу Португалия одолела Германию (2:1), а Испания в упорной борьбе вырвала победу у Франции (5:4). Матч за бронзовые медали выиграли французы.

Артём Гапоненко
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