Сборная Португалии во второй раз в истории стала победителем Лиги наций УЕФА

Португалия во второй раз в истории стала победителем футбольной Лиги наций, одолев в финале сборную Испании. Матч в Мюнхене завершился в серии пенальти со счётом 5:3.

Голы в составе португальской команды забили Нуну Мендеш на 26-й минуте и 40-летний Криштиану Роналду на 61-й минуте. Испанцы ответили точными ударами Мартина Субименди (21-я минута) и Микеля Оярсабаля (45-я минута).