Сборная Португалии во второй раз в истории стала победителем Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии обыграла Испанию в финале футбольной Лиги наций. Обложка © Х / Portugal
Португалия во второй раз в истории стала победителем футбольной Лиги наций, одолев в финале сборную Испании. Матч в Мюнхене завершился в серии пенальти со счётом 5:3.
Голы в составе португальской команды забили Нуну Мендеш на 26-й минуте и 40-летний Криштиану Роналду на 61-й минуте. Испанцы ответили точными ударами Мартина Субименди (21-я минута) и Микеля Оярсабаля (45-я минута).
Сборная Португалии стала первым двукратным обладателем трофея, повторив успех дебютного розыгрыша турнира 2019 года. Для испанцев этот финал стал третьим подряд: ранее команда уступила Франции в 2021-м (1:2) и обыграла Хорватию в 2023-м (0:0, 5:4 по пенальти).
Напомним, на пути к финалу Португалия одолела Германию (2:1), а Испания в упорной борьбе вырвала победу у Франции (5:4). Матч за бронзовые медали выиграли французы.