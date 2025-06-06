Испания обыграла Францию в полуфинале Лиги наций в матче с девятью голами

Сборная Испании по футболу одержала победу над Францией в полуфинале Лиги наций УЕФА, прошедшем в Штутгарте, Германия. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу испанцев.

Ламин Ямаль, игрок сборной Испании, оформил два гола, один из которых был забит с пенальти на 54-й минуте, а второй — на 67-й. Также голы в составе испанцев записали на свой счёт Нико Уильямс на 22-й минуте, Микель Мерино на 25-й и Педри на 55-й. У французской команды голы забили Килиан Мбаппе с пенальти на 59-й минуте, Райан Шерки на 79-й и Рандаль Коло-Муани на 93-й минуте, а один мяч в свои ворота отправил испанский защитник Даниэль Вивиан на 84-й минуте.

Это был первый случай в истории официальных матчей, когда Испания забила Франции более двух голов. Также подчёркивается, что испанцы не забивали «трехцветным» больше трёх мячей с товарищеской игры в июне 1949 года, завершившейся со счётом 5:1. Для Франции пропуск пяти голов стал первым подобным случаем с 12 марта 1969 года, когда она проиграла Англии 0:5 в товарищеском матче.