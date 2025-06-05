Стало известно, когда пройдёт матч между Россией и Аргентиной
SHOT: Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной в ноябре в «Лужниках»
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Между Россией и Аргентиной достигнута предварительная договорённость о проведении товарищеского футбольного матча. По информации источника SHOT, встреча планируется в столичном спорткомплексе «Лужники» в период с 10 по 18 ноября 2025 года. На эти даты руководство стадиона уже ограничило проведение других мероприятий.
Российский футбольный союз ранее указывал, что организация матча обойдётся примерно в 5 миллионов евро. Однако участие звёзд аргентинской сборной, таких как Лионель Месси, Пауло Дибала или Лисандро Мартинес, остаётся под вопросом, так как их контракты с западными спонсорами могут препятствовать приезду в Россию.
Ранее сборная Португалии по футболу одержала волевую победу над командой Германии со счётом 2:1 в полуфинале Лиги наций. Второй финалист определится в паре Испания – Франция, этот матч пройдёт 5 июня в Штутгарте. Финал и матч за третье место состоятся 8 июня в Мюнхене и Штутгарте соответственно.