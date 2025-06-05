Стало известно, когда пройдёт матч между Россией и Аргентиной

Между Россией и Аргентиной достигнута предварительная договорённость о проведении товарищеского футбольного матча. По информации источника SHOT, встреча планируется в столичном спорткомплексе «Лужники» в период с 10 по 18 ноября 2025 года. На эти даты руководство стадиона уже ограничило проведение других мероприятий.

Российский футбольный союз ранее указывал, что организация матча обойдётся примерно в 5 миллионов евро. Однако участие звёзд аргентинской сборной, таких как Лионель Месси, Пауло Дибала или Лисандро Мартинес, остаётся под вопросом, так как их контракты с западными спонсорами могут препятствовать приезду в Россию.