В Мюнхене болельщик разбился насмерть на стадионе во время финала Лиги наций

Во время финального матча Лиги наций между Испанией и Португалией, проходившего в Мюнхене, умер один из болельщиков. Мужчина упал со второго яруса стадиона, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Трагедия произошла в дополнительное время. Несмотря на усилия медиков, спасти болельщика не удалось.

На данный момент полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Матч завершили. Победу в игре забрала сборная Португалии в серии пенальти со счётом 5:3 и во второй раз выиграла Лигу наций.