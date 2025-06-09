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9 июня, 05:41

В Мюнхене болельщик разбился насмерть на стадионе во время финала Лиги наций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Heiko Barth

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Heiko Barth

Во время финального матча Лиги наций между Испанией и Португалией, проходившего в Мюнхене, умер один из болельщиков. Мужчина упал со второго яруса стадиона, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Трагедия произошла в дополнительное время. Несмотря на усилия медиков, спасти болельщика не удалось.

На данный момент полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Матч завершили. Победу в игре забрала сборная Португалии в серии пенальти со счётом 5:3 и во второй раз выиграла Лигу наций.

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Наталья Афонина
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