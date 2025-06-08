Матвей Сафонов не примет участия в матче с Белоруссией в составе сборной России

Вратарь Матвей Сафонов покинул расположение сборной России по футболу после товарищеского матча с Нигерией, который завершился счётом 1:1. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов объяснил решение, согласно которому Сафонов не будет участвовать в следующей товарищеской игре.

«Сафонов 9-го числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Белоруссией. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжёлого сезона. Пусть отдохнёт хотя бы три дня», — сказал он в беседе с журналистом «Матч ТВ».

Кафанов добавил, что после совещания с главным тренером Валерием Карпиным, медицинским штабом и руководством было принято решения отпустить вратаря ПСЖ.