В РФС высказались о матче между сборными России и Аргентины

«РФС не подтверждает информацию о договоренности по товарищескому матчу между сборными России и Аргентины», — заявили в организации.

Ранее появлялись сообщения о том, что сборные России и Аргентины якобы договорились о проведении товарищеского матча осенью этого года в «Лужниках». На данный момент официально известно, что в июне 2025 года команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча: 6 июня против Нигерии в Москве и 10 июня против Белоруссии в Минске.