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5 июня, 13:31

В РФС высказались о матче между сборными России и Аргентины

РФС выступил с опровержением слухов о матче между сборными России и Аргентины

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) опроверг сообщения о достижении договорённости с Аргентинской футбольной ассоциацией по поводу товарищеского матча. Комментарий организации приводит РИА «Новости».

«РФС не подтверждает информацию о договоренности по товарищескому матчу между сборными России и Аргентины», — заявили в организации.

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Ранее появлялись сообщения о том, что сборные России и Аргентины якобы договорились о проведении товарищеского матча осенью этого года в «Лужниках». На данный момент официально известно, что в июне 2025 года команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча: 6 июня против Нигерии в Москве и 10 июня против Белоруссии в Минске.

Наталья Демьянова
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