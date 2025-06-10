22-летний нападающий «Динамо» Гладышев оформил покер во второй игре за сборную России

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев отметился покером в товарищеском матче сборной России против команды Белоруссии в Минске. Три гола он забил ещё в первом тайме.

Для 22-летнего форварда это всего лишь вторая игра в составе национальной команды. Он отличился на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. На момент публикации идёт 80-я минута, счёт 1:4 в пользу сборной России. В предыдущей встрече с Нигерией 6 июня футболист вышел на замену.

Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной, кому удавалось забить минимум четыре мяча в одной игре. Ранее оформляли Олег Саленко (пять голов Камеруну на ЧМ-1994) и Артём Дзюба (по четыре Лихтенштейну в сентябре 2015 года и Сан-Марино в июне 2019-го).

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Гладышев забил 10 голов.