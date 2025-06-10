Баринов – капитан, Лунёв – в воротах: Назван состав сборной России на «братское дерби»

Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией, который состоится сегодня, 10 июня. Так, капитанская повязка будет у Дмитрия Баринова, а в ворота встанет Андрей Лунёв.

Напомним, что встреча пройдет во вторник на новом Национальном стадионе в Минске и начнётся в 20:00 мск. Ранее стало известно, что вратарь Матвей Сафонов покинул расположение сборной после товарищеского матча с Нигерией, который завершился счётом 1:1. Тренер вратарей Виталий Кафанов объяснил решение, согласно которому Сафонов не будет участвовать в товарищеской игре с белорусами.