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10 июня, 15:48

Баринов – капитан, Лунёв – в воротах: Назван состав сборной России на «братское дерби»

Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией, который состоится сегодня, 10 июня. Так, капитанская повязка будет у Дмитрия Баринова, а в ворота встанет Андрей Лунёв.

Полностью состав команды Валерия Карпина выглядит следующим образом: Андрей Лунёв, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Сергей Пиняев.

Состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией. Фото © Сборная России по футболу

Состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией. Фото © Сборная России по футболу

К слову, защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров сегодня дебютирует за сборную России.

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Напомним, что встреча пройдет во вторник на новом Национальном стадионе в Минске и начнётся в 20:00 мск. Ранее стало известно, что вратарь Матвей Сафонов покинул расположение сборной после товарищеского матча с Нигерией, который завершился счётом 1:1. Тренер вратарей Виталий Кафанов объяснил решение, согласно которому Сафонов не будет участвовать в товарищеской игре с белорусами.

Александра Вишнякова
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