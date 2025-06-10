Баринов – капитан, Лунёв – в воротах: Назван состав сборной России на «братское дерби»
Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией, который состоится сегодня, 10 июня. Так, капитанская повязка будет у Дмитрия Баринова, а в ворота встанет Андрей Лунёв.
Полностью состав команды Валерия Карпина выглядит следующим образом: Андрей Лунёв, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Сергей Пиняев.
Состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией. Фото © Сборная России по футболу
К слову, защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров сегодня дебютирует за сборную России.
Напомним, что встреча пройдет во вторник на новом Национальном стадионе в Минске и начнётся в 20:00 мск. Ранее стало известно, что вратарь Матвей Сафонов покинул расположение сборной после товарищеского матча с Нигерией, который завершился счётом 1:1. Тренер вратарей Виталий Кафанов объяснил решение, согласно которому Сафонов не будет участвовать в товарищеской игре с белорусами.