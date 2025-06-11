Сборная Чили по футболу пропустит третий чемпионат мира подряд

В отборочном матче чемпионата мира 2026 года чилийская сборная потерпела неудачу, уступив на выезде Боливии. Игра, состоявшаяся в Эль-Альто, завершилась со счётом 2:0 в пользу местной команды.

Авторами голов стали Мигель Терсерос, отличившийся уже на пятой минуте, и Энцо Монтейро, забивший на последних минутах матча. Несмотря на то что обе команды остались вдесятером, боливийцам удалось сохранить преимущество.