Сборная Чили по футболу пропустит третий чемпионат мира подряд
Сборная Чили проиграла Боливии и потеряла шансы квалифицироваться на ЧМ-2026
Сборная Чили по футболу. Обложка © Х / Pasión Copera
В отборочном матче чемпионата мира 2026 года чилийская сборная потерпела неудачу, уступив на выезде Боливии. Игра, состоявшаяся в Эль-Альто, завершилась со счётом 2:0 в пользу местной команды.
Авторами голов стали Мигель Терсерос, отличившийся уже на пятой минуте, и Энцо Монтейро, забивший на последних минутах матча. Несмотря на то что обе команды остались вдесятером, боливийцам удалось сохранить преимущество.
Это поражение стало для Чили десятым в текущем отборочном цикле, оставив команду на последней строчке турнирной таблицы с лишь десятью набранными очками. Таким образом, трёхкратные обладатели Кубка Америки вновь не смогли пробиться на мировое первенство. Это произошло с командой в третий раз подряд.
Участие в турнире уже гарантировали себе Япония и Новая Зеландия. Ранее Life.ru сообщал, что впервые в истории на ЧМ-2026 отобралась сборная Узбекистана. В Америку поедет и сборная Австралии.