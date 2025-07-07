В США поставили запрет на интервью Овечкина российским СМИ
«Матч ТВ»: НХЛ запретила Александру Овечкину давать интервью журналистам из РФ
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Хоккеисту Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз», запрещено давать эксклюзивные интервью представителям российских СМИ. Пока это ограничение распространяется исключительно на летний период. Данная мера, по сведениям источника «Матч ТВ», обусловлена решением Национальной хоккейной лиги.
«Лига снимает о нём большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми у Овечкина контракты, а также для формата пресс‑конференций», — отметили инсайдеры.
Ранее Овечкин был добавлен в украинскую базу «Миротворец». Российского спортсмена обвинили в «отмывание репутации РФ» и «оправдание её действий на Украине» для иностранной публики. Несмотря на то, что Овечкин уже давно выступает за иностранный клуб, он остался русским по духу и неугодным для киевских властей.