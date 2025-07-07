В США поставили запрет на интервью Овечкина российским СМИ

«Лига снимает о нём большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми у Овечкина контракты, а также для формата пресс‑конференций» , — отметили инсайдеры.

Ранее Овечкин был добавлен в украинскую базу «Миротворец». Российского спортсмена обвинили в «отмывание репутации РФ» и «оправдание её действий на Украине» для иностранной публики. Несмотря на то, что Овечкин уже давно выступает за иностранный клуб, он остался русским по духу и неугодным для киевских властей.