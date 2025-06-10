Александр Овечкин играет в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но имеет русский дух, поэтому он неприемлем для врагов России. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя внесение спортсмена в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

«Он русский по крови, главное, русский по духу, а потому он неприемлем для наших врагов, которые отрицают всё русское, всё российское. Если ты ассоциируешься с Россией — ты враг, ты должен попасть в негативные списки, в базу сайта «Миротворец», с тобой надо бороться, тебя надо уничтожить», — заявил Слуцкий.