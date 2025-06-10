«Он русский по духу»: Слуцкий объяснил попадание играющего в США Овечкина в «Миротворец»
Слуцкий: Овечкин неприемлем для наших врагов, которые отрицают всё русское
Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Александр Овечкин играет в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но имеет русский дух, поэтому он неприемлем для врагов России. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя внесение спортсмена в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Слуцкий объяснил попадание играющего в США Овечкина в «Миротворец». Видео © Life.ru
«Он русский по крови, главное, русский по духу, а потому он неприемлем для наших врагов, которые отрицают всё русское, всё российское. Если ты ассоциируешься с Россией — ты враг, ты должен попасть в негативные списки, в базу сайта «Миротворец», с тобой надо бороться, тебя надо уничтожить», — заявил Слуцкий.
Политик добавил, что такая позиция — отвратительная, низкая и недостойная.
Напомним, ранее Александр Овечкин появился в украинской базе «Миротворец». Хоккеиста включили в список, обвинив в «отмывании репутации России» и «оправдании действий РФ на Украине» в глазах зарубежной публики. В числе других обвинений фигурируют «пропаганда войны» и «публичное одобрение убийств украинских граждан».