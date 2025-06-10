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10 июня, 11:10

«Он русский по духу»: Слуцкий объяснил попадание играющего в США Овечкина в «Миротворец»

Слуцкий: Овечкин неприемлем для наших врагов, которые отрицают всё русское

Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Александр Овечкин играет в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но имеет русский дух, поэтому он неприемлем для врагов России. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя внесение спортсмена в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Слуцкий объяснил попадание играющего в США Овечкина в «Миротворец». Видео © Life.ru

«Он русский по крови, главное, русский по духу, а потому он неприемлем для наших врагов, которые отрицают всё русское, всё российское. Если ты ассоциируешься с Россией — ты враг, ты должен попасть в негативные списки, в базу сайта «Миротворец», с тобой надо бороться, тебя надо уничтожить», — заявил Слуцкий.

Политик добавил, что такая позиция — отвратительная, низкая и недостойная.

«А кого там нет?»: В Кремле высказались о появлении Овечкина в базе «Миротворца»
«А кого там нет?»: В Кремле высказались о появлении Овечкина в базе «Миротворца»

Напомним, ранее Александр Овечкин появился в украинской базе «Миротворец». Хоккеиста включили в список, обвинив в «отмывании репутации России» и «оправдании действий РФ на Украине» в глазах зарубежной публики. В числе других обвинений фигурируют «пропаганда войны» и «публичное одобрение убийств украинских граждан».

Александра Мышляева
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